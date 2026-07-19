Миллионы пчел погибли в Красноярском крае после обработки полей химикатами

В Большемуртинском районе края погибли 30 миллионов пчел. По данным СМИ, пасечники сообщают, что это случилось из-за обработки соседних рапсовых полей химикатами, о которой их не предупредили, однако должны были это сделать за 5−10 дней до процедуры. В местных газетах были уведомления об обработках, но едва заметные и без указания конкретных участков земли.