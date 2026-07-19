Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миллионы пчел погибли в Красноярском крае после обработки полей химикатами

В крае из-за обработки полей химикатами погибли пчелы.

Источник: Комсомольская правда

В Большемуртинском районе края погибли 30 миллионов пчел. По данным СМИ, пасечники сообщают, что это случилось из-за обработки соседних рапсовых полей химикатами, о которой их не предупредили, однако должны были это сделать за 5−10 дней до процедуры. В местных газетах были уведомления об обработках, но едва заметные и без указания конкретных участков земли.

Ущерб оценивается в несколько миллионов рублей, сельчане лишились 18 тонн меда. Для многих пчеловодов это был единственный источник заработка. Жители края обратились в различные ведомства.