Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

53-летний мужчина погиб на пожаре в Сергаче Нижегородской области

Огонь охватил 400 квадратных метров шестиквартирного частично расселённого дома на улице Лизы Чайкиной.

Пожарные ликвидировали крупное возгорание в шестиквартирном частично расселённом доме в городе Сергаче Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Площадь пожара составила 400 квадратных метров. В результате происшествия погиб жилец одной из квартир — мужчина 1973 года рождения.

По предварительным данным ведомства, погибший не состоял на профилактическом учёте и не злоупотреблял спиртными напитками. В настоящее время специалисты МЧС России устанавливают все причины и обстоятельства произошедшей трагедии.

Ранее сообщалось, что труп мужчины обнаружили в пруду в Нижегородской области.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше