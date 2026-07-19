53-летний мужчина погиб на пожаре в Сергаче Нижегородской области

Пожарные ликвидировали крупное возгорание в шестиквартирном частично расселённом доме в городе Сергаче Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Площадь пожара составила 400 квадратных метров. В результате происшествия погиб жилец одной из квартир — мужчина 1973 года рождения.
По предварительным данным ведомства, погибший не состоял на профилактическом учёте и не злоупотреблял спиртными напитками. В настоящее время специалисты МЧС России устанавливают все причины и обстоятельства произошедшей трагедии.
Ранее сообщалось, что труп мужчины обнаружили в пруду в Нижегородской области.
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