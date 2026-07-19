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Волонтёры сообщили о сборе на поиски пропавшей в лесу жительницы Прикамья

Просят откликнуться и владельцев БПЛА.

Волонтёры сообщили о срочном сборе на поиски пропавшей в лесу Кизеловского муниципального округа Софии Чувакиной. Информацию публикует поисковый отряд «Миля» в Березниках.

В воскресенье, 19 июля, в 18.00 всех неравнодушных ждут в посёлке Южный Коспашский Кизеловского округа по ул. Широковская, 97. Нужны пешие волонтёры, а также люди на авто, требуется помощь владельцев БПЛА. Волонтёры советуют выбирать подходящую для леса обувь и одежду.

Напомним, пожилая женщина пропала без вести 17 июля. Предположительно, она ушла за грибами.

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