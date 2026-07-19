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В Кабардино-Балкарии туристка погибла, упав с обрыва у водопада

НАЛЬЧИК, 19 июл — РИА Новости. Туристка из Свердловской области погибла, упав в обрыв у водопада в горах в Зольском районе Кабардино-Балкарии, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Источник: © РИА Новости

«В 14.30 мск поступило сообщение, что в урочище Джилы-Су Зольского района возле водопада Султан туристка из Свердловской области оступилась и упала в обрыв. К сожалению, женщина получила травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на место выдвинулись спасатели.

В региональном СУ СК РФ сообщили, что по факту гибели туристки организована доследственная проверка.

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