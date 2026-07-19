Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подросток напал с ножом на полицейского после переписки с мошенниками

В Ленинградской области расследуют уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов после нападения подростка на полицейского. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

Источник: Коммерсантъ

По версии следствия, 15 июля в Никольском несовершеннолетний, не достигший возраста уголовной ответственности, возле здания ОМВД по Тосненскому району ударил сотрудника полиции ножом в верхнюю часть туловища. Угрозы жизни и здоровью полицейского нет.

Подростка задержали и поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Во время допроса он рассказал, что незадолго до нападения вступил в переписку с неизвестным в одном из приложений и действовал по его указаниям.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также лиц, которые могли вовлечь несовершеннолетнего в противоправную деятельность.

СК