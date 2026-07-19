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Три мотоцикла и авто вытащили из пожара в Алматы

Пожар произошел в микрорайоне Кайрат Турксибского района Алматы — из задымленного здания были эвакуированы три мотоцикла и машины, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: ДЧС Алматы

Как сообщили в ведомстве, на пульт 112 поступило сообщение о пожаре в микрорайоне Кайрат Турксибского района. Возгорание произошло в одноэтажном здании.

К моменту прибытия сотрудников МЧС огнем была охвачена кровля, существовала угроза перехода пламени на соседний жилой дом.

«Пожарные оперативно локализовали возгорание и не допустили распространения огня. Во время тушения из задымленного здания были эвакуированы три мотоцикла и легковой автомобиль. Имущество удалось сохранить», — отметили в МЧС.

Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина устанавливается.

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