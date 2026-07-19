Три мотоцикла и авто вытащили из пожара в Алматы

Как сообщили в ведомстве, на пульт 112 поступило сообщение о пожаре в микрорайоне Кайрат Турксибского района. Возгорание произошло в одноэтажном здании.
К моменту прибытия сотрудников МЧС огнем была охвачена кровля, существовала угроза перехода пламени на соседний жилой дом.
«Пожарные оперативно локализовали возгорание и не допустили распространения огня. Во время тушения из задымленного здания были эвакуированы три мотоцикла и легковой автомобиль. Имущество удалось сохранить», — отметили в МЧС.
Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина устанавливается.
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