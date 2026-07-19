Воронежская семья разбилась в страшном ДТП под Тамбовом

— По предварительным данным, одной из причин аварии стала высокая скорость движения. Водитель кроссовера только за последний год более 30 раз привлекался к административной ответственности, в основном за превышение скорости, — отметили в ведомстве. — Окончательные причины аварии будут установлены в рамках возбужденного по факту ДТП уголовного дела.