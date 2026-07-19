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Воронежская семья разбилась в страшном ДТП под Тамбовом

Воронежцы на BMW врезались в фуру.

Источник: Комсомольская правда

От BMW, на котором ехала воронежская семья, осталась груда металла. Авария произошла вечером в пятницу, 17 июля, в Тамбовской области.

44-летний житель Воронежа на BMW X5 на 56-м километре автодороги Тамбов-Пенза на территории Рассказовского округа около 20.15 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой SITRAK C7H с полуприцепом. Кроссовер разорвало от удара.

Как сообщили в УМВД России по Тамбовской области, все, кто находился в BMW, погибли — водитель, его супруга и двое детей, мальчики девяти и шести лет. Водитель грузовика получил травмы, но остался жив.

— По предварительным данным, одной из причин аварии стала высокая скорость движения. Водитель кроссовера только за последний год более 30 раз привлекался к административной ответственности, в основном за превышение скорости, — отметили в ведомстве. — Окончательные причины аварии будут установлены в рамках возбужденного по факту ДТП уголовного дела.

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