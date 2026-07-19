Тело минчанина с признаками травмирования поездом найдено возле железной дороги под Минском

Первый сигнал о теле человека возле железнодорожных путей у станции «Мачулищи» передал в 04.50 19 июля машинист поезда. Он проинформировал дежурного по станции. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть 38-летнего минчанина. Медики позвонили в 05.47 в оперативно-дежурную службу Мачулищанского отдела милиции Минского РУВД. По их словам, труп имел признаки травмирования поездом.