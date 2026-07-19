Под Волгоградом суд оставил в СИЗО ревнивого убийцу

Напомним, что преступление было совершено Степановым в апреле текущего года в рабочем поселке Светлый Яр. Тело погибшего 45-летнего мужчины со следами от огнестрельных ран было обнаружено на лестнице между четвертым и пятым этажами многоквартирного дома в микрорайоне № 1. По подозрению в убийстве был задержан 39-летний местный житель, который оказался бывшим мужем женщины, с которой проживал потерпевший. Следователям он сообщил, что пошел на убийство из-за ревности.