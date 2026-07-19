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Под Волгоградом суд оставил в СИЗО ревнивого убийцу

Светлоярский районный суд Волгоградской области продлил меру пресечения местному жителю, который расстрелял.

Светлоярский районный суд Волгоградской области продлил меру пресечения местному жителю, который расстрелял из ружья нового возлюбленного своей бывшей жены. Фигурант уголовного дела по фамилии Степанов останется в СИЗО до 23 сентября. Ранее мера пресечения ему уже два раза продлевалась.

Напомним, что преступление было совершено Степановым в апреле текущего года в рабочем поселке Светлый Яр. Тело погибшего 45-летнего мужчины со следами от огнестрельных ран было обнаружено на лестнице между четвертым и пятым этажами многоквартирного дома в микрорайоне № 1. По подозрению в убийстве был задержан 39-летний местный житель, который оказался бывшим мужем женщины, с которой проживал потерпевший. Следователям он сообщил, что пошел на убийство из-за ревности.

Степанов обвиняется по трем статьям УК РФ — ч. 1 ст. 105 (Убийство), ч. 1 ст. 222 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), а также ч. 1 ст. 223 (Незаконное изготовление оружия).

Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Фото: Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области.