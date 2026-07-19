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В Ленобласти на озере опрокинулась байдарка с шестью людьми

Из них двое детей и четверо взрослых.

Источник: Аргументы и факты

На озере Вуокса в Приозерском районе Ленобласти опрокинулась байдарка с шестью людьми. Об этом сообщает МЧС.

В плавсредстве находились четверо взрослых и двое детей. Сотрудники аварийно-спасательной службы Приозерска эвакуировали всех в безопасное место. Пострадавших нет.

В МЧС России напоминают о необходимости проверять прогноз погоды перед выходом на воду и надевать на всех спасательные жилеты. Также нельзя перегружать плавсредство и выходить на акваторию при сильном ветре.

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