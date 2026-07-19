Волгоградец-подросток попал под уголовное дело за кражу трех велосипедов

Как выяснили правоохранители, юный вор действовал нагло и просто. Он заметил, как незнакомая женщина заходит в подъезд, и решил проследовать за ней. Внутри он обнаружил три велосипеда. Чтобы их увести, школьник использовал кусачки — с их помощью он перекусил противоугонные тросы и по одному вынес всю добычу на улицу.