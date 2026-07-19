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Волгоградец-подросток попал под уголовное дело за кражу трех велосипедов

В Центральном районе Волгограда 14-летний подросток украл три велосипеда из подъезда, сняв замки кусачками.

В Центральном районе Волгограда полицейские задержали 14-летнего подростка, который подозревается в краже сразу трёх велосипедов из подъезда жилого дома. Жертвой кражи стала местная жительница, которая и сообщила о пропаже имущества.

Как выяснили правоохранители, юный вор действовал нагло и просто. Он заметил, как незнакомая женщина заходит в подъезд, и решил проследовать за ней. Внутри он обнаружил три велосипеда. Чтобы их увести, школьник использовал кусачки — с их помощью он перекусил противоугонные тросы и по одному вынес всю добычу на улицу.

В региональном главке МВД сообщили, что в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Теперь подростку грозит серьезная ответственность: за кражу, совершенную с незаконным проникновением, Уголовный кодекс предусматривает наказание вплоть до лишения свободы. Эта история — напоминание волгоградцам, что даже надежные замки не всегда останавливают воров, а оставленные в подъезде велосипеды — легкая добыча для злоумышленников.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о задержании подозреваемых в похищении человека и вымогательстве.