53-летний мужчина погиб при пожаре в частично расселенном доме в Сергаче

53-летний мужчина погиб при пожаре в шестиквартирном доме в Сергаче. Возгорание произошло в частично расселенном здании на улице Лизы Чайкиной. Пожарным удалось ликвидировать огонь, площадь распространения пламени составила 400 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России по Нижегородской области.
После тушения специалисты обнаружили в одной из квартир тело погибшего жильца. По предварительным данным, мужчина не злоупотреблял алкоголем и не состоял на профилактическом учете.
Сейчас сотрудники МЧС устанавливают причину возгорания и выясняют все обстоятельства произошедшего. Специалисты продолжают работу на месте трагедии.
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