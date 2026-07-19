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53-летний мужчина погиб при пожаре в частично расселенном доме в Сергаче

Спасатели ликвидировали возгорание в шестиквартирном доме на улице Лизы Чайкиной.

Источник: Комсомольская правда

53-летний мужчина погиб при пожаре в шестиквартирном доме в Сергаче. Возгорание произошло в частично расселенном здании на улице Лизы Чайкиной. Пожарным удалось ликвидировать огонь, площадь распространения пламени составила 400 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России по Нижегородской области.

После тушения специалисты обнаружили в одной из квартир тело погибшего жильца. По предварительным данным, мужчина не злоупотреблял алкоголем и не состоял на профилактическом учете.

Сейчас сотрудники МЧС устанавливают причину возгорания и выясняют все обстоятельства произошедшего. Специалисты продолжают работу на месте трагедии.

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