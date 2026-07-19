В Октябрьском районе в зону затопления попало 53 жилых дома

По данным МЧС, из-за продолжительного сильного дождя в Октябрьском районе Пермского края оказались подтоплены 53 жилых дома и приусадебных участка. Пострадавших нет.
Основная нагрузка стихии пришлась на село Ишимово — там вода зашла в 48 домов. Жители были вынуждены покинуть свои жилища, однако от организованной эвакуации отказались. Все они размещены у родственников и знакомых.
Также пострадали еще два населенных пункта:
деревня Адилева — подтоплено 2 частных жилых дома;
деревня Малый Сарс — подтоплено 3 частных жилых дома.
Жильцы этих деревень также предпочли разместиться у близких, отказавшись от переезда в пункты временного размещения.
Ситуация постепенно стабилизируется. По информации регионального управления МЧС, вода уже ушла с 16 приусадебных участков и из 15 жилых домов в деревнях Верх-Ирень, Мостовая и Атнягузи. На месте происшествия продолжают работать силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) региона.