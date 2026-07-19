Труп девушки нашли в воронежском ЖК «Ботанический сад»

Воронежцы днем 19 июля сообщили в соцсетях о найденном трупе девушки в ЖК «Ботанический сад». В пабликах даже разместили видео с подъездных камер наблюдения, которые запечатлели момент падения. В ролике видно, как тело несчастной бьется о парапет и падает на порожки возле входа в подъезд.