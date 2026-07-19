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Труп девушки нашли в воронежском ЖК «Ботанический сад»

Воронежские следователи выясняют обстоятельства ее гибели.

Источник: Комсомольская правда

Воронежцы днем 19 июля сообщили в соцсетях о найденном трупе девушки в ЖК «Ботанический сад». В пабликах даже разместили видео с подъездных камер наблюдения, которые запечатлели момент падения. В ролике видно, как тело несчастной бьется о парапет и падает на порожки возле входа в подъезд.

Воронежские следователи подключились в выяснению причин трагического инцидента.

— Проводится проверка по факту смерти девушки, тело которой обнаружено 19 июля около одного из многоквартирных домов на бульваре Олимпийский. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность погибшей, — сообщили «Комсомолке» в следственном управлении СК России по Воронежской области.