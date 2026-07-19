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Мужчина заправился бензином и попал под уголовку

Жителя Башкирии осудили за покупку бензина чужой картой.

Источник: Комсомольская правда

В Мелеузовском районном суде Башкирии рассмотрели дело 71-летнего пенсионера, который нашёл на тротуаре чужую банковскую карту и заправил с её помощью свой автомобиль. Об этом сообщили в местном суде.

Мужчина рассказал, что подобрал карту на тротуаре в городе Мелеузе и решил проверить, работает ли она. На АЗС он приложил карту к терминалу бесконтактной оплаты — списание прошло без ввода пин-кода. Он залил в бак 40 литров бензина на 2,3 тыс. рублей. А спустя объявился владелец карты, который выронил ее на улице, и против пенсионера завели уголовное дело о краже.

Пожилой житель Мелеуза полностью признал вину и раскаялся. Суд учёл смягчающие обстоятельства и признал их исключительными. Ему назначили один год лишения свободы условно с испытательным сроком один год, а потом освободили от наказания в связи с примирением с потерпевшим. Приговор пока не вступил в силу.