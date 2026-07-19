Мужчина заправился бензином и попал под уголовку

Мужчина рассказал, что подобрал карту на тротуаре в городе Мелеузе и решил проверить, работает ли она. На АЗС он приложил карту к терминалу бесконтактной оплаты — списание прошло без ввода пин-кода. Он залил в бак 40 литров бензина на 2,3 тыс. рублей. А спустя объявился владелец карты, который выронил ее на улице, и против пенсионера завели уголовное дело о краже.