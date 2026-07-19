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Байдарка с двумя детьми и взрослыми перевернулась на озере в Ленобласти

В Приозёрском районе Ленинградской области спасатели помогли выбраться на сушу пассажирам перевернувшейся байдарки. В ней находились четверо взрослых и двое детей. Инцидент произошёл на озере Вуокса. О случившемся пишет в Max региональный МЧС.

Источник: Life.ru

«Спасатели аварийно-спасательной службы Ленинградской области города Приозёрск эвакуировали всех в безопасное месторасположение, пострадавших нет», — сказано в тексте.

Ранее в Калининграде блогер из Москвы устроил дрифт на арендованном катере и едва не утопил детей на байдарках. Инцидент произошёл на реке Прегола, когда лихач проезжал мимо набережной Карбышева, где занимались воспитанники детской спортшколы 10−12 лет.

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