Раскрыты подробности о семье погибшего на Эльбрусе ребенка

Тогда поход тоже длился несколько дней. Семья попала в непогоду, но всё обошлось, и школа выразила гордость за своего ученика. В этот раз отец и сын поднялись на высоту около четырёх тысяч метров, после чего на спуске, предварительно, оборвался страховочный трос. Ребёнок погиб, мужчина получил многочисленные переломы и травмы.