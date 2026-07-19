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Раскрыты подробности о семье погибшего на Эльбрусе ребенка

Погибший на Эльбрусе 11-летний мальчик жил с отцом.

Погибший на Эльбрусе 11-летний мальчик жил с отцом. В прошлом году они уже покоряли эту гору — школа, где учился ребёнок, публиковала пост о том восхождении. Об этом РЕН ТВ рассказала советник директора учебного заведения.

Тогда поход тоже длился несколько дней. Семья попала в непогоду, но всё обошлось, и школа выразила гордость за своего ученика. В этот раз отец и сын поднялись на высоту около четырёх тысяч метров, после чего на спуске, предварительно, оборвался страховочный трос. Ребёнок погиб, мужчина получил многочисленные переломы и травмы.

Юрист в беседе с журналистами пояснил, что по закону отец имел полное право брать с собой несовершеннолетнего сына, если тот согласился добровольно. Согласовывать восхождение с МЧС было не обязательно, поскольку семья не являлась организованной туристической группой.

Следственный комитет по Кабардино-Балкарии проводит проверку по факту гибели мальчика.

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