Избитой из-за русского языка в Грузии россиянке нужна операция на нос

Напомним, по словам пострадавших девушек, в ночное время мужчина по фамилии Чигладзе ворвался в их номер с криками, заявив, что они находятся в его стране и не имеют права говорить по-русски, после чего нанёс удар одной из них — Юлии, которая в настоящее время находится в больнице. Нападавший был задержан правоохранительными органами. В соответствии с грузинским законодательством ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.