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Избитой из-за русского языка в Грузии россиянке нужна операция на нос

Пострадавшая в Грузии российская туристка Юлия рассказала журналистам, что ей потребуется операция — во время нападения у неё был сломан нос. Она также опровергла информацию о том, что якобы выливала воду, плевалась и оскорбляла участников свадьбы на русском языке, а также заявила, что не видела нападавшего раньше.

Источник: Life.ru

По словам девушки, она лишь заступилась за подруг, которых начал оскорблять мужчина, после чего тот ударил её. Инцидент произошёл на свадьбе в Телави. МВД Грузии подтвердило задержание нападавшего — ему грозит до трёх лет лишения свободы за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, сообщила «Baza».

Напомним, по словам пострадавших девушек, в ночное время мужчина по фамилии Чигладзе ворвался в их номер с криками, заявив, что они находятся в его стране и не имеют права говорить по-русски, после чего нанёс удар одной из них — Юлии, которая в настоящее время находится в больнице. Нападавший был задержан правоохранительными органами. В соответствии с грузинским законодательством ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.