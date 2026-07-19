«Газель» улетела в кювет: в Мурманской области пострадал ребенок

На 9-м километре автодороги Кировск — Апатиты произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового микроавтобуса. Маршрутное такси № 102 съехало в кювет и опрокинулось, в салоне на момент аварии находились пассажиры.
«19 июля 2026 года в 14 час. 55 мин. в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Мурманской области поступило сообщение о том, что на 9-м км автодороги Кировск — Апатиты съехал в кювет маршрутный микроавтобус № 102 марки “Газель”, в котором находились люди», — сообщили в ведомстве на официальной странице ГУ МЧС России по Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте».
На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы для проведения спасательных работ и ликвидации последствий аварии. По факту инцидента уже возбуждена доследственная проверка со стороны регионального управления Следственного комитета России.
Следователи квалифицировали происшествие как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В результате опрокидывания транспортного средства два человека получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.
«Установлено, что в результате съезда в кювет и опрокидывания пассажирского микроавтобуса маршрута 102 пострадали и госпитализированы два человека, один из них несовершеннолетний», — отметили в Следственном комитете по Мурманской области.
В настоящее время на месте работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства случившегося, а также причины, приведшие к потере водителем управления над транспортным средством.