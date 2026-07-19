Бастрыкин потребовал доклад по проверке гибели ребёнка на Эльбрусе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке, начатой после гибели ребенка на Эльбрусе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в MAX.
Накануне стало известно о гибели 11-летнего мальчика при восхождении на Эльбрус вместе с отцом. По предварительным данным, на высоте 4200 метров у них сорвался страховочный трос. Ребёнок погиб, отец выжил, но получил серьезные травмы, в том числе переломы ребер и ног. Была организована спасательная операция, провести ее быстро не получается из-за плохой погоды.
Как отмечает «КП-Ставрополь», отец с сыном пытались покорить Эльбрус еще год назад, но отменили восхождение из-за погоды.
По факту трагедии проверку начали следственные органы СК России по КБР.
«Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил руководителю следственного управления СК России по Кабардино-Балкарской Республике Фишману А. М. представить доклад о ходе проведения проверки и установленных обстоятельствах», — сообщает СКР.