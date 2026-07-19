Бастрыкин потребовал доклад по проверке гибели ребёнка на Эльбрусе

Накануне стало известно о гибели 11-летнего мальчика при восхождении на Эльбрус вместе с отцом. По предварительным данным, на высоте 4200 метров у них сорвался страховочный трос. Ребёнок погиб, отец выжил, но получил серьезные травмы, в том числе переломы ребер и ног. Была организована спасательная операция, провести ее быстро не получается из-за плохой погоды.