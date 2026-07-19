Осужден аферист, наживший состояние на безденежье и доверчивости волгоградцев

Как сообщили в районном суде, клиентами мужчины были малообразованные в юридическом плане горожане. Фигурант уголовного дела обещал им деньги, но просил заключить договор купли-продажи или составить нотариальную доверенность с правом распоряжаться имуществом потерпевших. При этом он заверял их в том, что после возврата долга вернет указанный договор купли-продажи или доверенность, но на самом деле этого делать не собирался.