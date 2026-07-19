Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое мужчин спасли десятки людей во время атаки ВСУ на склад WB в Котовске

Павел Жмылев и Андрей Николаев вывели порядка 80 человек в безопасное место за минуты до взрыва.

Источник: Комсомольская правда

Двое сотрудников логистического центра Wildberries в Котовске во время украинской атаки спасли десятки людей. Об этом пишет «КП-Тамбов». Павел Жмылев и Андрей Николаев работали в ночную смену. Когда начали раздаваться взрывы, старшие провели собрание и отпустили всех, кто мог и желал уехать домой. Однако около 80 человек решили остаться. Именно их Жмылев повел в безопасное место.

Буквально через пять минут произошел прилет, в здании логистического центра взрывной волной выбило окна и стекла. Старшие смены перевели людей к другому блоку, а когда некоторые в панике бросились на открытую территорию, Павел и Андрей остановили их криками.

«Мы сразу поняли, что безопаснее под бетонной крышей, на открытой местности осколки могли попасть», — рассказал Павел Жмылев. Примерно через пять минут произошло прямое попадание в крышу над головами собравшихся, но она выдержала. В итоге склад люди смогли покинуть около трех часов ночи.

Вражеские удары в Котовске унесли жизни семи обычных мирных граждан, 25 рабочих получили ранения. В настоящий момент в областных больницах находятся на лечении 12 человек, еще 10 перевезены в федеральные медицинские центры и клиники Москвы.

Ранее KP.RU писал, что беспилотники, атаковавшие склад, были оснащены поражающими элементами. Губернатор Евгений Первышов заявил, что это был спланированный теракт против мирных жителей.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше