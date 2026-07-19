Двое мужчин спасли десятки людей во время атаки ВСУ на склад WB в Котовске

Двое сотрудников логистического центра Wildberries в Котовске во время украинской атаки спасли десятки людей. Об этом пишет «КП-Тамбов». Павел Жмылев и Андрей Николаев работали в ночную смену. Когда начали раздаваться взрывы, старшие провели собрание и отпустили всех, кто мог и желал уехать домой. Однако около 80 человек решили остаться. Именно их Жмылев повел в безопасное место.