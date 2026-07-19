Бастрыкин затребовал доклад о проверке гибели ребёнка на Эльбрусе

Напомним, на Эльбрусе на высоте около 4200 метров двое альпинистов сорвались со скал. 11-летний ребёнок погиб, его отец получил серьёзные травмы. СК начал проверку обстоятельств и безопасности восхождения. Известно, что мужчина знал о рисках маршрута, но повёл сына выше. По предварительной информации, у них порвался страховочный тросс, что привело к гибели несовершеннолетнего. Сейчас спасатели не могут добраться до пострадавшего туриста, который ждёт помощи у тела мальчика и не может самостоятельно вернуться к подножию горы.