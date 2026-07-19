В ДТП с маршруткой в Мурманской области пострадали 14 человек

Водитель маршрутного автобуса и 13 пассажиров доставлены в больницу в результате дорожно-транспортного происшествия в Кировске Мурманской области. Об этом проинформировала региональная прокуратура.
Согласно предварительным данным, 61-летний водитель рейсового автобуса маршрута № 102, следовавшего из Кировска в Апатиты, в воскресенье в 14:25 мск на трассе Апатиты — Кировск потерял контроль над управлением из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Это привело к съезду микроавтобуса в кювет и последующему опрокидыванию на бок.
«В результате ДТП водитель и 13 пассажиров маршрутного автобуса, в том числе ребенок, госпитализированы с различными травмами», — отмечается в заявлении надзорного ведомства, опубликованном на платформе «Макс».
Ранее в региональном управлении по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности уточнили, что пассажирский микроавтобус «Газель» опрокинулся в кювет в Кировске. По первоначальным данным, пострадали два человека.