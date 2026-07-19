Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ДТП с маршруткой в Мурманской области пострадали 14 человек

На трассе Апатиты — Кировск маршрутный автобус «Газель» опрокинулся на бок. Причиной аварии стало резкое ухудшение самочувствия водителя.

Источник: Прокуратура Мурманской области/MAX

Водитель маршрутного автобуса и 13 пассажиров доставлены в больницу в результате дорожно-транспортного происшествия в Кировске Мурманской области. Об этом проинформировала региональная прокуратура.

Согласно предварительным данным, 61-летний водитель рейсового автобуса маршрута № 102, следовавшего из Кировска в Апатиты, в воскресенье в 14:25 мск на трассе Апатиты — Кировск потерял контроль над управлением из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Это привело к съезду микроавтобуса в кювет и последующему опрокидыванию на бок.

«В результате ДТП водитель и 13 пассажиров маршрутного автобуса, в том числе ребенок, госпитализированы с различными травмами», — отмечается в заявлении надзорного ведомства, опубликованном на платформе «Макс».

Ранее в региональном управлении по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности уточнили, что пассажирский микроавтобус «Газель» опрокинулся в кювет в Кировске. По первоначальным данным, пострадали два человека.