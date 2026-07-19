В ДТП с маршруткой в Мурманской области пострадали 14 человек

Согласно предварительным данным, 61-летний водитель рейсового автобуса маршрута № 102, следовавшего из Кировска в Апатиты, в воскресенье в 14:25 мск на трассе Апатиты — Кировск потерял контроль над управлением из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Это привело к съезду микроавтобуса в кювет и последующему опрокидыванию на бок.