Лишенную прав за две пьяные поездки москвичку снова поймали за рулем нетрезвой

— Жительница Москвы неоднократно нарушала правила дорожного движения на улицах столицы. Дважды она отказывалась от прохождения медицинского освидетельствования, за что была привлечена к административной, а в последующем и к уголовной ответственности с лишением права управления транспортными средствами, — говорится в сообщении.