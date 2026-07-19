Лишенную прав за две пьяные поездки москвичку снова поймали за рулем нетрезвой

Суд приговорил 40-летнюю москвичку к пяти годам лишения свободы, а также конфисковал автомобиль марки «Форд-Мустанг» стоимостью более 2,8 миллиона рублей в пользу государства за систематическое нарушение законов. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
— Жительница Москвы неоднократно нарушала правила дорожного движения на улицах столицы. Дважды она отказывалась от прохождения медицинского освидетельствования, за что была привлечена к административной, а в последующем и к уголовной ответственности с лишением права управления транспортными средствами, — говорится в сообщении.
30 апреля женщина села за руль без водительских прав. Ее остановили сотрудники ДПС и в ходе проверки документов выявили у москвички признаки опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования она отказалась.
Суд отменил женщине условное осуждение по двум предыдущим приговорам, частично присоединив неотбытое наказание, и приговорил женщину к пяти годам лишения свободы.
Ранее Пушкинский городской суд конфисковал автомобиль Jeep у другого водителя за повторную пьяную езду. Мужчину также лишили водительских прав на четыре года и один месяц. Он обязан посещать принудительные работы в течение года.