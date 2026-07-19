Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За день над Россией сбили 161 беспилотник

Средства противовоздушной обороны с 8:00 до 20:00 мск сбили 161 украинский беспилотник над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Средства противовоздушной обороны с 8:00 до 20:00 мск сбили 161 украинский беспилотник над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.

Оперштаб Белгородской области сообщал, что ВСУ атаковали беспилотниками пять муниципалитетов. Ранения получили три человека. На подлете к Москве сбили три дрона, писал мэр Москвы Сергей Собянин. Ограничения вводили во Внуково и Домодедово.

Узнать больше по теме
Брянск: один из древнейших городов России
Брянск — административный центр Брянской области и один из старейших городов России. Он расположен на западе страны, недалеко от границ с Белоруссией и Украиной, и известен своей многовековой историей. Собрали главное о Брянске.
Читать дальше