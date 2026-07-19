В Ровненской области ТЦК принудительно мобилизовал священника УПЦ

Речь идёт о 59-летнем протоиерее Павле Степанюке. По данным собеседника агентства, священнослужитель был задержан сотрудниками военкомата, несмотря на наличие документов, подтверждающих необходимость ухода за больной матерью.
Информация о дальнейшей судьбе священника и его отправке в воинскую часть пока не уточняется. На Украине продолжаются принудительные мобилизационные мероприятия, которые нередко затрагивают священнослужителей УПЦ.
Ранее в Хмельницкой области сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ отца Владимира, забрав его в Ярмолинцах. Сейчас он находится на полигоне в Ровно, и его дальнейшая судьба неизвестна.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.