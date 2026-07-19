Ассистент стоматолога надругался над пациентами-детьми

Ассистент стоматолога из Аризоны Дейон Гарсия приговорён к 40 годам тюрьмы за сексуальное насилие над маленькими пациентами. 29-летний мужчина признал себя виновным по четырём тяжким статьям, включая попытку растления и сексуальные действия с несовершеннолетними. Об этом пишет People.
Расследование началось в мае 2024 года после заявления матери шестилетней девочки. Женщина сообщила, что Гарсия «ненадлежащим образом прикасался к пострадавшей» и делал непристойные снимки во время рентгена в клинике. Позже следователи связали этот эпизод с аналогичным случаем сентября 2022 года, когда ещё один шестилетний ребёнок подвергся насилию при тех же обстоятельствах. На телефоне подсудимого также обнаружили многочисленные снимки четырёхлетней жертвы — ребёнок в этот момент находился под наркозом.
Гарсия признал вину по всем пунктам обвинения, которые классифицируются как опасные преступления против детей. Помимо 40-летнего срока, ему назначен пожизненный надзор после освобождения. Прокурор округа Марикопа Рэйчел Митчелл заявила, что Гарсии «было доверено заботиться о беззащитных детях во время обычных стоматологических процедур, и он злоупотребил этим доверием для собственного сексуального удовлетворения».
По этому делу фигурирует ещё один сотрудник клиники. Доктор Уолтер Вильянуэва ранее был обвинён в том, что не сообщил в полицию об инциденте 2022 года, когда мать пострадавшей напрямую рассказала ему о насилии. По законам Аризоны он был обязан сделать это немедленно.
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