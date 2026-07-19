Ассистент стоматолога надругался над пациентами-детьми

Расследование началось в мае 2024 года после заявления матери шестилетней девочки. Женщина сообщила, что Гарсия «ненадлежащим образом прикасался к пострадавшей» и делал непристойные снимки во время рентгена в клинике. Позже следователи связали этот эпизод с аналогичным случаем сентября 2022 года, когда ещё один шестилетний ребёнок подвергся насилию при тех же обстоятельствах. На телефоне подсудимого также обнаружили многочисленные снимки четырёхлетней жертвы — ребёнок в этот момент находился под наркозом.