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Минприроды Ставрополья: Превышения вредных веществ в воздухе после атаки ВСУ нет

Специалисты не зафиксировали превышения концентрации вредных веществ в воздухе после удара ВСУ в Шпаковском округе Ставрополья, сообщили в краевом Минэкологии. Угрозы для здоровья жителей нет.

Источник: Life.ru

«После возгорания сформировался дымовой шлейф, смещавшийся под воздействием ветра. Пробы воздуха для лабораторного анализа отобраны по траектории его распространения и в зонах рассеивания», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, в ночь на 19 июля силы ПВО отразили атаку БПЛА на Ставропольский край. Как сообщал губернатор Владимир Владимиров, на промышленных объектах произошли пожары, а из-за детонации огнеопасных материалов жители города слышали хлопки. На место ЧП стянули силы экстренного реагирования.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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