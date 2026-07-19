Минприроды Ставрополья: Превышения вредных веществ в воздухе после атаки ВСУ нет

«После возгорания сформировался дымовой шлейф, смещавшийся под воздействием ветра. Пробы воздуха для лабораторного анализа отобраны по траектории его распространения и в зонах рассеивания», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Напомним, в ночь на 19 июля силы ПВО отразили атаку БПЛА на Ставропольский край. Как сообщал губернатор Владимир Владимиров, на промышленных объектах произошли пожары, а из-за детонации огнеопасных материалов жители города слышали хлопки. На место ЧП стянули силы экстренного реагирования.
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