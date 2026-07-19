14 человек пострадали в аварии с маршруткой в Мурманской области

Водитель маршрутки и 13 пассажиров госпитализированы после ДТП в Кировске Мурманской области. Микроавтобус с людьми съехал в кювет и опрокинулся на бок. Об этом сообщила прокуратура региона.
Авария произошла в воскресенье около 14:25 на автодороге Апатиты — Кировск. 61-летний водитель рейсового маршрута № 102, следовавшего из Кировска в Апатиты, внезапно почувствовал себя плохо, не справился с управлением и вылетел с трассы. Среди пострадавших есть ребёнок, все госпитализированы с различными травмами.
Ранее региональное управление по ЧС сообщало лишь о двух пострадавших. Однако позже цифры были уточнены.
Прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Обстоятельства ДТП выясняются.
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