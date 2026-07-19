14 человек пострадали в аварии с маршруткой в Мурманской области

Авария произошла в воскресенье около 14:25 на автодороге Апатиты — Кировск. 61-летний водитель рейсового маршрута № 102, следовавшего из Кировска в Апатиты, внезапно почувствовал себя плохо, не справился с управлением и вылетел с трассы. Среди пострадавших есть ребёнок, все госпитализированы с различными травмами.