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Аризона в крови: неизвестный устроил массовую бойню на улице

В центре американского города Тусон штата Аризона произошла массовая стрельба.

В центре американского города Тусон штата Аризона произошла массовая стрельба. Неизвестный мужчина открыл огонь по толпе людей, после чего был тяжело ранен в ходе перестрелки с прибывшими нарядами полиции.

«Девять человек, в которых он, предположительно, стрелял… были госпитализированы в критическом состоянии», — сообщает газета New York Post со ссылкой на департамент полиции города.

Инцидент зафиксирован в воскресенье около двух часов ночи по местному времени. Сотрудники правоохранительных органов, экстренно прибывшие на место происшествия, применили против нападавшего табельное оружие. Как отмечает издание, сам подозреваемый также доставлен в медицинское учреждение с ранениями, представляющими угрозу для его жизни.

В настоящий момент местная полиция продолжает расследование и устанавливает все обстоятельства вооруженного нападения.