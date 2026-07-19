Аризона в крови: неизвестный устроил массовую бойню на улице

Инцидент зафиксирован в воскресенье около двух часов ночи по местному времени. Сотрудники правоохранительных органов, экстренно прибывшие на место происшествия, применили против нападавшего табельное оружие. Как отмечает издание, сам подозреваемый также доставлен в медицинское учреждение с ранениями, представляющими угрозу для его жизни.