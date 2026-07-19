На базе отдыха на Ставрополье нашли сальмонеллу после отравления 79 человек

Напомним, пострадавшие жаловались на высокую температуру, а причиной отравления стал возбудитель сальмонеллёза, и по факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, а также председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад. В результате массового отравления на базе отдыха «Золотые пески» в Новоселицком округе Ставрополья с 13 по 17 июля госпитализированы 53 человека в 10 больниц региона, а всего за помощью обратились 79 человек, включая 25 несовершеннолетних.