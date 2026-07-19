На базе отдыха на Ставрополье нашли сальмонеллу после отравления 79 человек

Лабораторные исследования биоматериала пострадавших и проб готовых блюд, отобранных на пищеблоке комплекса, выявили возбудителя — бактерии рода Salmonella (сальмонелла, — рус.). По данным Минздрава края, в результате отравления пострадали 79 человек, в том числе 25 детей. Госпитализированы 53 человека.
Работа базы отдыха приостановлена. Следователи возбудили уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание или отравление).
Напомним, пострадавшие жаловались на высокую температуру, а причиной отравления стал возбудитель сальмонеллёза, и по факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, а также председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад. В результате массового отравления на базе отдыха «Золотые пески» в Новоселицком округе Ставрополья с 13 по 17 июля госпитализированы 53 человека в 10 больниц региона, а всего за помощью обратились 79 человек, включая 25 несовершеннолетних.
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