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На базе отдыха на Ставрополье нашли сальмонеллу после отравления 79 человек

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили нарушения на базе отдыха «Золотые пески» в Новоселицком округе Ставрополья, где отравились 79 человек. Ведётся эпидемиологическое расследование, сообщила пресс-служба управления.

Лабораторные исследования биоматериала пострадавших и проб готовых блюд, отобранных на пищеблоке комплекса, выявили возбудителя — бактерии рода Salmonella (сальмонелла, — рус.). По данным Минздрава края, в результате отравления пострадали 79 человек, в том числе 25 детей. Госпитализированы 53 человека.

Работа базы отдыха приостановлена. Следователи возбудили уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание или отравление).

Напомним, пострадавшие жаловались на высокую температуру, а причиной отравления стал возбудитель сальмонеллёза, и по факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, а также председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад. В результате массового отравления на базе отдыха «Золотые пески» в Новоселицком округе Ставрополья с 13 по 17 июля госпитализированы 53 человека в 10 больниц региона, а всего за помощью обратились 79 человек, включая 25 несовершеннолетних.

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