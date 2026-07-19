Более 10 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Мурманской области

Водитель маршрутки и 13 пассажиров, в том числе ребенок, пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Кировске Мурманской области, их госпитализировали. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщила прокуратура региона.
— Прокуратурой области инициирована проверка по факту ДТП с участием маршрутного микроавтобуса, — говорится в сообщении.
По предварительной информации, инцидент произошел в 14:25 по московскому времени на автодороге Апатиты — Кировск. В ведомстве отметили, что 61-летний водитель маршрутного автобуса, следуя из Кировска в Апатиты, из-за внезапного ухудшения самочувствия не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием машины на бок, пишет прокуратура в МАКС.
11 июля междугородний автобус съехал в кювет и перевернулся в Республике Татарстан, в транспорте находились 46 человек, включая двоих детей. За медпомощью обратились 15 человек, из них три человека были в тяжелом состоянии. Среди пострадавших детей нет. Раненые были направлены в медсанчасть города Альметьевска.
10 июля рейсовый автобус е70 и автомобиль «газель» столкнулись на Нижегородской улице в Центральном административном округе Москвы. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек. На место происшествия было направлено более 10 бригад скорой помощи. Также на месте работали сотрудники экстренных служб.