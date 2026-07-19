Более 10 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Мурманской области

По предварительной информации, инцидент произошел в 14:25 по московскому времени на автодороге Апатиты — Кировск. В ведомстве отметили, что 61-летний водитель маршрутного автобуса, следуя из Кировска в Апатиты, из-за внезапного ухудшения самочувствия не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием машины на бок, пишет прокуратура в МАКС.