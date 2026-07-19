14 человек пострадали при опрокидывании маршрутки в Мурманской области

«В результате ДТП водитель и 13 пассажиров маршрутного автобуса, в том числе ребёнок, госпитализированы с различными травмами», — отметили в надзорном ведомстве.
ЧП произошло днём 19 июля на отрезке дороги, соединяющем Апатиты и Кировск. Предварительная версия произошедшего такова: 61-летний рулевой, управлявший автобусом по направлению из Кировска, скоропостижно почувствовал недомогание, из-за чего утратил контроль над транспортным средством и съехал в кювет.
Ранее на трассе «Новороссия» в Ростовской области столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и Lada Priora — жертвами аварии стали три человека, ещё четверо пострадали. По предварительной версии, водитель внедорожника на участке с дорожными работами превысил скорость, потерял управление и через временную разметку вылетел на встречку, где и произошло столкновение. После удара оба автомобиля оказались в левом кювете.
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