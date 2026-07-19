14 человек пострадали при опрокидывании маршрутки в Мурманской области

Ранее на трассе «Новороссия» в Ростовской области столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и Lada Priora — жертвами аварии стали три человека, ещё четверо пострадали. По предварительной версии, водитель внедорожника на участке с дорожными работами превысил скорость, потерял управление и через временную разметку вылетел на встречку, где и произошло столкновение. После удара оба автомобиля оказались в левом кювете.