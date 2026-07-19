В Башкирии вода подошла к домам: подтоплены полтора десятка участков

В Аскинском районе Башкирии из-за повышения уровня воды в реке Сарс оказались подтоплены 16 придомовых участков. Инцидент зафиксирован в деревне Уршады, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
По данным ведомства, жилые строения в зону затопления не попали. Двадцать три местных жителя покинули свои дома заблаговременно и временно разместились у родственников и знакомых.
Спасатели ведут непрерывное наблюдение за гидрологической обстановкой в районе. На месте установлены контрольные рейки для отслеживания динамики прибывания воды.
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