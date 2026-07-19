ВС РФ нанесли удар «Геранью-4» по балкеру на внешнем рейде порта Одесса

Ранее сообщалось, что российские военные продолжали наносить удары по украинским портам и инфраструктуре, используемой для нужд ВСУ. В Одессе с помощью ракет «Оникс», крылатых ракет и барражирующих боеприпасов поражена портовая инфраструктура. В частности, на территории «Морского торгового порта “Одесса” уничтожен цех сборки дальнобойных дронов и стоянка бензовозов.