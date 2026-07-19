Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ нанесли удар «Геранью-4» по балкеру на внешнем рейде порта Одесса

Министерство обороны России отчиталось об ударе беспилотником «Герань-4 сикер» по балкеру, находившемуся на внешнем рейде порта Одесса. В ведомстве сообщили, что объективным контролем зафиксировано успешное поражение цели. Этот удар стал продолжением серии атак на инфраструктуру, работающую в интересах ВСУ.

«Объективным контролем зафиксировано успешное поражение цели», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские военные продолжали наносить удары по украинским портам и инфраструктуре, используемой для нужд ВСУ. В Одессе с помощью ракет «Оникс», крылатых ракет и барражирующих боеприпасов поражена портовая инфраструктура. В частности, на территории «Морского торгового порта “Одесса” уничтожен цех сборки дальнобойных дронов и стоянка бензовозов.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше