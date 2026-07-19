Полиция проводит проверку из-за видео с избиением пожилого мужчины в Подмосковье

Ранее 61-летний житель Омска стал жертвой побоев после того, как отказался поделиться сигаретой. Инцидент произошел на улице 4-й Челюскинцев, когда мужчина стоял около входа в магазин. В этот момент к нему подошли двое незнакомых юношей с просьбой угостить сигаретой. Получив отказ, они спровоцировали ссору. Возбуждено уголовное дело.