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Полиция проводит проверку из-за видео с избиением пожилого мужчины в Подмосковье

Полиция проводит проверку из-за видеозаписи, на которой молодой человек бьет пожилого мужчину в подмосковном Домодедово. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Полиция проводит проверку из-за видеозаписи, на которой молодой человек бьет пожилого мужчину в подмосковном Домодедово. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

— В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими выявлена видеопубликация, на которой запечатлено, как трое молодых людей, предположительно несовершеннолетних, подходят к пожилому мужчине, сидящему на лавочке, и один из них наносит ему удары ногой, — говорится в сообщении.

При этом заявлений в правоохранительные органы по соответствующему факту пока не поступало. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента и личности агрессоров, пишет ведомство в МАКС.

Ранее 61-летний житель Омска стал жертвой побоев после того, как отказался поделиться сигаретой. Инцидент произошел на улице 4-й Челюскинцев, когда мужчина стоял около входа в магазин. В этот момент к нему подошли двое незнакомых юношей с просьбой угостить сигаретой. Получив отказ, они спровоцировали ссору. Возбуждено уголовное дело.