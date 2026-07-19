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Раскрыты подробности отравления пятерых детей в бане в российском регионе

Пятеро детей отравились в бане в Чувашии, предварительно, из-за неправильной эксплуатации печи.

Пятеро детей отравились в бане в Чувашии, предварительно, из-за неправильной эксплуатации печи. Все пострадавшие доставлены в больницу. Об этом сообщила прокуратура региона.

Инцидент произошёл в селе Большое Ямашево Аликовского округа. После бани взрослые затопили печь в доме, которая долгое время не использовалась.

Угарный газ быстро распространился по помещению, дети пострадали. Младшему из них пять лет.

Ранее в республиканском минздраве уточнили, что угрозы для жизни пострадавших нет. Прокуратура устанавливает все обстоятельства случившегося.

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