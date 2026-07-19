На Эльбрусе обнаружили тело 11-летнего мальчика и его пострадавшего отца

Сегодня днем региональное МЧС сообщило, что на Эльбрусе два альпиниста сорвались во время восхождения. Один из них погиб. Позднее Следственный комитет по Кабардино-Балкарии уточнил, что погибшим оказался 11-летний мальчик. По данным Telegram-канала Baza, отец и сын сорвались из-за страховочного троса на восточном склоне Эльбруса на высоте около 4,2−4,6 тыс. м. Их протащило вниз около километра.