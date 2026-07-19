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На Эльбрусе нашли тело мальчика и его раненого отца

Эвакуация отложена до утра 20 июля из-за наступления темноты и погодных условий.

Источник: Комсомольская правда

Тело 11-летнего мальчика и его пострадавший отец обнаружены на Эльбрусе. Однако их эвакуация отложена на 20 июля из-за наступления ночи и сложных погодных условий, сообщили в МЧС.

Спасатели обнаружили тело ребёнка и его 40-летнего отца на восточном склоне Эльбруса на высоте около 4,2 тысяч метров, добравшись к ним к 21:20 по московскому времени. Для спуска пострадавшего и погибшего планируют задействовать коммерческий вертолёт компании «Хелиэкшн». В операции участвуют 12 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС и спасатели центра «Лидер».

Напомним, мальчик 2015 года рождения отправился в опасное путешествие вместе с отцом. Предположительно, во время спуска у них оборвался страховочный трос, в результате ребёнок погиб, а его отец с переломами рёбер и коленей остался жив.

О сложности маршрута мужчину предупреждал другой турист, который тоже пытался преодолеть данный путь с сыном и встретился по пути, однако его слова были проигнорированы.

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