На Эльбрусе нашли тело мальчика и его раненого отца

Тело 11-летнего мальчика и его пострадавший отец обнаружены на Эльбрусе. Однако их эвакуация отложена на 20 июля из-за наступления ночи и сложных погодных условий, сообщили в МЧС.
Спасатели обнаружили тело ребёнка и его 40-летнего отца на восточном склоне Эльбруса на высоте около 4,2 тысяч метров, добравшись к ним к 21:20 по московскому времени. Для спуска пострадавшего и погибшего планируют задействовать коммерческий вертолёт компании «Хелиэкшн». В операции участвуют 12 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС и спасатели центра «Лидер».
Напомним, мальчик 2015 года рождения отправился в опасное путешествие вместе с отцом. Предположительно, во время спуска у них оборвался страховочный трос, в результате ребёнок погиб, а его отец с переломами рёбер и коленей остался жив.
О сложности маршрута мужчину предупреждал другой турист, который тоже пытался преодолеть данный путь с сыном и встретился по пути, однако его слова были проигнорированы.