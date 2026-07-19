Рыбак погиб при столкновении лодки с теплоходом в Нижегородской области

Рыбак на лодке погиб в результате столкновения с пассажирским судном на подводных крыльях в Нижегородской области. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
По информации ведомства, инцидент произошел на реке Оке вблизи деревни Погорелки Павловского района. Там пассажирский теплоход «Валдай 45 ₽-4», следовавший по маршруту Павлово — Нижний Новгород, на судовом ходу совершил наезд на рыбацкую лодку.
— Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности судовождения, — говорится в сообщении.
В начале июля на Волге в Зеленодольском районе Татарстана 22-летняя девушка без прав на вождение гидроциклом врезалась в группу из трех сапбордистов, в результате чего погиб 35-летний солист государственного оркестра республики Виктор С. Центральное МСУТ Следственного комитета России начало проводить проверку по этому факту.
Ранее в Кстовском районе Нижегородской области буксир «Кавказ» с баржами столкнулся с рыбацкой лодкой. В результате столкновения с кораблем из резиновой лодки выпал мужчина и утонул.