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На Эльбрусе нашли тело 11-летнего мальчика и его травмированного отца

Спасатели обнаружили на Эльбрусе тело 11-летнего мальчика и его пострадавшего отца. Эвакуацию с горного склона пришлось перенести на следующий день из-за наступления темноты и сложных погодных условий, сообщили в МЧС России.

Источник: Life.ru

По данным ведомства, туристов нашли на восточном склоне горы на высоте около 4,2 тысячи метров. Спасатели прибыли к месту происшествия и установили, что ребёнок погиб, а мужчина получил травмы.

«По состоянию на 21:20 мск спасатели обнаружили пострадавшего мужчину и тело погибшего 11-летнего мальчика на восточном склоне горы Эльбрус», — сообщили в региональном управлении МЧС.

Из-за наступления тёмного времени суток и ухудшения погодных условий транспортировку решили отложить до 20 июля. Для эвакуации планируют привлечь коммерческий вертолёт.

«Завтра для транспортировки пострадавшего и погибшего планируется привлечь коммерческий вертолёт фирмы “Хелиэкшн”, — уточнили спасатели.

Сейчас специалисты продолжают подготовку к эвакуации. Обстоятельства произошедшего на высоте устанавливаются.

Ранее Life.ru писал, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке гибели ребёнка на Эльбрусе. Мальчик поднимался на гору вместе с отцом, после чего произошла трагедия. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

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