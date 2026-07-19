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Спасатели нашли тело мальчика и пострадавшего мужчину на Эльбрусе

Спасатели обнаружили тело 11-летнего мальчика и его пострадавшего отца на восточном склоне Эльбруса на высоте около 4,2 тысячи метров. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Кабардино-Балкарии.

Спасатели обнаружили тело 11-летнего мальчика и его пострадавшего отца на восточном склоне Эльбруса на высоте около 4,2 тысячи метров. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Кабардино-Балкарии.

— По состоянию на 21:20 спасатели МЧС России обнаружили пострадавшего мужчину и тело погибшего 11-летнего мальчика на восточном склоне горы Эльбрус, — говорится в сообщении.

Из-за темноты и погодных условий их эвакуируют 20 июля. Для этого планируется задействовать коммерческий вертолет. На месте происшествия работают 12 спасателей, пишет ведомство в МАКС.

Отец и сын сорвались с горы на Эльбрусе. По данным СМИ, во время спуска по восточному маршруту, который считается наиболее сложным, у россиян оборвался трос. Мальчик погиб, а его отец получил тяжелые травмы, в том числе переломы ребер. Мужчина проигнорировал предупреждения других альпинистов, спускавшихся с горы.

Ранее другой альпинист сорвался с высоты 5,1 километра при восхождении на Эльбрус. В СК РФ по Кабардино-Балкарии сообщили, что мужчина находился в составе группы из десяти человек.

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