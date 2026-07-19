Водитель опрокинувшегося микроавтобуса прошел проверку на опьянение

Авария произошла днем на трассе, соединяющей Апатиты и Кировск. По предварительным данным, около 14:25 по московскому времени водителю внезапно стало плохо за рулем. Мужчина не справился с управлением, после чего автобус вылетел за пределы дорожного полотна и завалился на бок.