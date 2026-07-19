Водитель опрокинувшегося микроавтобуса прошел проверку на опьянение

В Мурманской области устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского микроавтобуса, который съехал в кювет и опрокинулся на бок. Водитель транспортного средства, перевозившего 13 человек, прошел освидетельствование на состояние опьянения — алкоголь в его крови не обнаружен, информирует региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла днем на трассе, соединяющей Апатиты и Кировск. По предварительным данным, около 14:25 по московскому времени водителю внезапно стало плохо за рулем. Мужчина не справился с управлением, после чего автобус вылетел за пределы дорожного полотна и завалился на бок.
В результате происшествия пострадали несколько пассажиров. Троих из них доставили в больницу. Еще шесть человек получили необходимую помощь в амбулаторном порядке, пятерым медицинская помощь была оказана разово на месте.
Среди пострадавших, которые обратились к врачам, числится ребенок восьми лет. Несовершеннолетнего госпитализировали. В настоящее время его жизни и здоровью, по данным медиков, ничто не угрожает.
Сотрудники ГАИ продолжают выяснять все детали случившегося. Проверка по факту аварии продолжается.
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