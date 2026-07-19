При атаке БПЛА под Белгородом пострадали семь человек, среди них дети

По данным властей, среди раненых оказались дети в возрасте 3, 9 и 11 лет. Девочка получила осколочное ранение спины, мальчик — осколочное ранение плеча, а у трёхлетнего ребёнка предварительно диагностировали акубаротравму.
«Бригады скорой помощи доставили детей в детскую областную клиническую больницу. Все дети находятся под круглосуточным наблюдением врачей, которые делают всё необходимое, чтобы маленькие пациенты скорее пошли на поправку», — сообщили в оперштабе.
Также пострадали две женщины — у них предварительно выявили акубаротравмы. Их направляют в городскую больницу № 2 Белгорода для дополнительного обследования.
После атаки повреждения получили два многоквартирных дома — пострадали остекление и фасады. Кроме того, зафиксированы повреждения девяти автомобилей. Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия. Информация о других последствиях атаки уточняется.
В селе Федчевка Ивнянского округа беспилотник атаковал объект торговли. Мужчина и женщина получили акубаротравмы. Бригада скорой оказала помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар пострадавшие отказались. В здании пробита кровля.
Ранее Life.ru писал, что беспилотники ВСУ атаковали сразу пять районов Белгородской области, в результате чего были ранены два человека. Помимо пострадавших жителей, повреждения получили предприятия, автомобили, линии электропередачи и объекты инфраструктуры. В нескольких населённых пунктах региона специалисты устраняли последствия атак и восстанавливали повреждённые объекты.
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