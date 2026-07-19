Пять человек пострадали при детонации дрона ВСУ в Белгородской области

Ранее глава села Устинка и его водитель получили ранения при атаке украинской армии на служебную машину в Белгородской области. Кроме того, в селе Красный Октябрь от атаки FPV-дрона получила повреждения «газель». В поселке Октябрьском при детонации БПЛА были выбиты окна, посечены фасад и ограждение частного дома.