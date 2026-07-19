С Ладожского озера эвакуируют 12 человек, которых на лодках унесло ветром

По данным МЧС, троих детей уже доставили в поселок Березово, еще двух человек, включая одного ребенка, эвакуировали в Приозерск. Семь человек, в том числе один ребенок, находятся в безопасности на острове Селькамарьянсаари и ожидают эвакуации.