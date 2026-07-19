С Ладожского озера эвакуируют 12 человек, которых на лодках унесло ветром

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Спасатели эвакуируют 12 человек, в том числе детей, после того, как группу на лодках сильным ветром вынесло в акваторию Ладожского озера в Ленинградской области, продолжаются поиски двух взрослых, сообщает ГУ МЧС России по области.
«Группа из 14 человек, в том числе пятеро детей, вышла на лодках из Приозерска по реке Тихая, но из-за сильного ветра их вынесло в акваторию Ладожского озера», — говорится в сообщении ведомства в канале на платформе «Макс».
По данным МЧС, троих детей уже доставили в поселок Березово, еще двух человек, включая одного ребенка, эвакуировали в Приозерск. Семь человек, в том числе один ребенок, находятся в безопасности на острове Селькамарьянсаари и ожидают эвакуации.
Для оказания помощи привлечены спасатели аварийно-спасательной службы Ленинградской области и добровольцы. Поиски двух взрослых продолжаются.