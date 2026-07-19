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Трое детей и четверо взрослых пострадали при ударе БПЛА по Белгородской области

Пять человек пострадали при ударе беспилотника по поселку Разумное Белгородской области. Еще два человека получили ранения в селе Федчевка Ивнянского округа. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

Пять человек пострадали при ударе беспилотника по поселку Разумное Белгородской области. Еще два человека получили ранения в селе Федчевка Ивнянского округа. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

Раненых детей бригады скорой помощи доставили в детскую областную клиническую больницу. Девятилетняя девочка получила осколочное ранение спины. У 11-летнего мальчика диагностировали осколочное ранение плеча. Трехлетний ребенок, предварительно, доставлен в больницу с акубаротравмой. За всеми пострадавшими наблюдают врачи.

Две женщины получили акубаротравмы, их доставляют в больницу Белгорода, сообщили в оперштабе. Повреждения получили фасады двух многоквартирных домов и девять автомобилей. В селе Федчевка при ударе дрона по магазину пострадали мужчина и женщина. Медики оказали им помощь на месте.

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