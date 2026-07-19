Во Франции из-за природного пожара нарушено движение поездов

«Пожарные попросили нас перекрыть движение и отключить электричество на участке между станциями “Лез Арк” и “Карнуль”, — сообщили изданию в Национальной компании железных дорог Франции (SNCF). В результате уже было объявлено о значительных задержках на маршруте “Юг-Восток”, а также из Парижа в Ниццу, при этом все поезда из Ниццы, которые должны были следовать через станцию “Лез Арк” были отменены, а выезжающие из Марселя поезда не следовали дальше Тулона. SNCF не сообщает, когда может быть восстановлено нормальное движение поездов.