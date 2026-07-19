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Во Франции из-за природного пожара нарушено движение поездов

Речь идет о железнодорожном сообщении между Ниццей и Марселем, сообщила газета Le Parisien.

ПАРИЖ, 19 июля. /ТАСС/. Железнодорожное сообщение между Ниццей и Марселем было нарушено в воскресенье вечером из-за природного пожара в департаменте Вар на юге Франции. Об этом сообщает газета Le Parisien.

«Пожарные попросили нас перекрыть движение и отключить электричество на участке между станциями “Лез Арк” и “Карнуль”, — сообщили изданию в Национальной компании железных дорог Франции (SNCF). В результате уже было объявлено о значительных задержках на маршруте “Юг-Восток”, а также из Парижа в Ниццу, при этом все поезда из Ниццы, которые должны были следовать через станцию “Лез Арк” были отменены, а выезжающие из Марселя поезда не следовали дальше Тулона. SNCF не сообщает, когда может быть восстановлено нормальное движение поездов.

Пожар вспыхнул 19 июля в районе коммуны Тарадо и распространился в сторону Л’Арк-сюр-Аржен, в глубине побережья залива Сен-Тропе. За несколько часов сгорело несколько десятков гектаров растительности, при этом к началу вечера пожар так и не был взят под контроль. По последним данным, от огня пострадала территория площадью 180 га, сгорело несколько жилых домов, 150 человек были эвакуированы.

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