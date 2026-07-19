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Девять взрослых и пятеро детей застряли на лодках в Ладожском озере: началась эвакуация

Спасатели эвакуируют людей, застрявших на лодках в акватории Ладожского озера.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинградской области группа из 14 человек вышла в плавание на лодках по реке Тихая. Однако сильный ветер унес их в акваторию Ладожского озера. Всего на лодках застряли девять взрослых и пятеро детей. Началась эвакуация, известили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти в «Макс».

Известно, что в настоящий момент продолжаются поиски двух взрослых. Трое детей доставлены в поселок Березово. Еще два человека эвакуированы в Приозерск. Эвакуации ожидают семь человек, они на острове Селькамарьянсаари.

«Группа из 14 человек, в том числе пятеро детей, вышла на лодках из Приозерска по реке Тихая, но из-за сильного ветра их вынесло в акваторию Ладожского озера», — рассказали в ГУ МЧС по региону.

Ранее в Ленобласти едва не утонули шесть человек. Они разместились в одной байдарке. Инцидент произошел на озере Вуокса в Приозерске.

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