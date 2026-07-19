Девять взрослых и пятеро детей застряли на лодках в Ладожском озере: началась эвакуация

В Ленинградской области группа из 14 человек вышла в плавание на лодках по реке Тихая. Однако сильный ветер унес их в акваторию Ладожского озера. Всего на лодках застряли девять взрослых и пятеро детей. Началась эвакуация, известили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти в «Макс».